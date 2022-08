Kevin Borlée : "On aurait pu battre les Anglais !"

Kevin Borlée, le capitaine des Belgian Tornados, figurait bien au départ de cette finale européenne, la 29e (sur 30) pour lui ! Arborant un bandage autour de la cuisse droite, Kevin s’était testé à l’échauffement et avait donc déclaré être prêt. Un miracle ?

“Je ne pense qu’on doive parler de miracle. Mais, pour moi, cette course fut une énorme frustration parce que j’avais peur que mon ischio lâche. Quand le Français est revenu à ma hauteur, je n’ai pas pris de risque. J’ai dû le laisser passer. Et puis, il a ralenti et, dans la dernière ligne droite, je n’étais plus en position d’attaquer. Je n’avais qu’une idée en tête : céder le relais à Dylan ! Mais l’équipe a été fantastique et cette médaille est amplement méritée. Elle est en argent. Dommage parce que, si j'avais été à 100 %, je pense vraiment qu’on aurait pu battre les Anglais.”