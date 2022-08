Les relais belges ont couru en 39.01 et 43.98…

Championnats européens: Les Belgian Falcons et... Rockets 6e sur 4x100 m !

Logiquement moins médiatiques que les Tornados et Cheetahs avec leurs projets relancés par la Fédération, les relais 4x100 m belges ont terminé sur une excellente note, ce dimanche, en finale.

Les Falcons, d’abord. Composé de Robin Vanderbemden, Ward Merckx, Jordan Paquot et Kobe Vleminckx, le quatuor masculin s’est classé à la 6e place de la finale, remportée par la Grande-Bretagne (37.67), devant la France (37.94) et la Pologne (38.15). Au couloir 2, les Falcons ont couru en 39.01, un peu moins bien qu’en séries (38.73), où ils avaient battu le record national datant de 2003, à Paris.

"Nous sommes à notre place, sixièmes, à la régulière !" lance Robin, chargé de mettre l’équipe sur orbite. "Le projet est jeune et nous espérons le développer pour nous qualifier en vue du Mondial et des Jeux. Pour moi qui ai figuré dans le relais 4x400 m, le rôle n’est pas le même. Aujourd’hui, j’essaie d’encadrer au mieux les jeunes. Et ils sont très talentueux."

Appelé à remplacer Simon Verherstraeten, Jordan Paquot était heureux.

"C’est magnifique de courir dans ce stade avec une telle ambiance. Pour une première participation, je suis comblé."

Les Rockets, ensuite. Composé d’Elise Mehuys, de Delphine Nkansa et des deux Rani, Vincke et Rosius, notre quatuor a aussi terminé à la 6e place, en 43.98. La victoire est revenue à l’Allemagne (42.34), devant la Pologne (42.61) et l’Italie (42.84).

"C’est formidable ! J’étais vraiment très émue à l’idée de courir cette finale…" raconte Delphine. "Il y avait beaucoup de bruit. Pour le chrono, nous pouvons mieux, c’est sûr !"

L’aventure débute pour les Falcons et les Rockets.