Le Mémorial Van Damme avec Mondo Duplantis, Nafi Thiam, les Tornados et les Cheetahs !

Au terme d’une saison estivale de très haut vol avec le Mondial, à Eugene, et l’Euro, à Munich, l’affiche de la 46e édition du Mémorial Van Damme s’embellit de jour en jour. Ainsi, les organisateurs ont-ils annoncé, ce mardi, un formidable duel sur 100 m féminin entre les Jamaïcaines Shelly-Ann Fraser-Pryce et Shericka Jackson, respectivement championne et vice-championne du monde.

Sacrée pour la cinquième fois sur 100 m dans l’Oregon, mais aussi double championne olympique, Fraser-Pryce (35 ans) détient le record du Van Damme depuis 2013 en 10.72, chrono égalé par sa compatriote Elaine Thompson-Herah en 2016. Toujours en sprint, mais côté masculin, l’Américain Erriyon Knighton (18 ans) sera l’attraction du 200 m, distance dont il est médaillé de bronze mondial et dont il possède un record personnel à 19.49 !

Désormais directrice du Mémorial Van Damme, Kim Gevaert a bien entendu adapté son programme aux événements de l’Euro munichois. Dans le clan belge, on retrouvera Nafi Thiam à la hauteur, Noor Vidts à la longueur, les Tornados et... les Cheetahs sur 400 m.

“Nous avions déjà un 400 m féminin au programme de la Diamond League, mais nous ne pouvions y attribuer qu’une wild-card. Or, après leur belle quatrième place et le nouveau record de Belgique, il aurait été dommage de ne pas donner l’opportunité à l’ensemble des Cheetahs de courir. C’est pourquoi nous avons ajouté un deuxième 400 m au départ duquel elles pourront toutes s’aligner.”

Juste récompense pour Naomi Van Den Broeck et Imke Vervaet, qui ont contribué à la qualification pour la finale, ainsi que Cynthia Bolingo, Hanne Claes, le surprenante Helena Ponette et Camille Laus, quatrièmes de ce relais 4x400 m européen, en 3:22.12.

Côté masculin, on espère revoir tous les Tornados présents sur la deuxième marche du podium à Munich : les deux Jonathan, Sacoor et Borlée, Alexander Doom, Kevin et Dylan Borlée. Cinq seulement car Julien Watrin s’alignera sur 400 m haies, aux côtés du champion du monde, le Brésilien Alison dos Santos. Sixième de la finale européenne, en 48.98, le Virtonais avait amélioré son record de Belgique en 48.81. Un bel objectif au stade Roi Baudouin...

Sur le plan international, on attend énormément de la véritable star de l’athlétisme qu’est devenu, à 22 ans (!), le Suédois Armand Duplantis. Accompagné de Renaud Lavillenie et Ben Broeders, tous deux revanchards, Mondo voudra tutoyer les étoiles de la nuit bruxelloise. Pour rappel, record du monde : 6,21 m, cette année, record du stade : 6,05 m, l’an dernier...