Le bonheur de Jakob Ingebrigtsen, les malheurs des Jamaïcaines

Champion olympique et double champion d'Europe (mais pas champion du monde !), Jakob Ingebrigtsen a signé la meilleure performance de l'année sur 1.500 m, ce vendredi soir, à Lausanne. Parfaitement lancé par son lièvre, le Norvégien a couru la distance en... 3:29.05 sur la célèbre piste du stade de la Pontaise.

Le prodige de 21 ans a devancé le Kenyan Kipsang (3:29.93) et l’Australien McSweyn (3:30.18). Pour la petite histoire, Ingebrigtsen a amélioré le meilleur chrono de 2022 (3:29.23) réussi par le Britannique Wightman lors du Mondial, en juillet, à Eugene.

Forfait et faux-départ sur 100 m féminin

Pour le reste, on attendait beaucoup du 100 m féminin avec la confrontation des trois fusées jamaïcaines. Mais celle-ci a tourné court avec le forfait en toute dernière minute de Shelly-Ann Fraser-Pryce ("J'ai ressenti une gêne à l'arrière de la cuisse et, en accord avec mon coach, j'ai préféré ne pas courir !" a expliqué la double championne olympique et quintuple championne du monde) et l'élimination pour faux-départ d'Elaine Thompson-Herah !

Au bout de la ligne droite, c’est Aleia Hobbs qui s’est imposée. En 11.87, l’Américaine a devancé d’un centième la Jamaïcaine Jackson (11.88), l’Ivoirienne Ta Lou (11.89) complétant le podium.

À noter encore la victoire de l’Américain Noah Lyles sur 200 m, en 19.56, devant son compatriote Norman (19.76), leur jeune compatriote Knighton terminant seulement sixième, en 20.13.

La revanche le 2 septembre, à Bruxelles...