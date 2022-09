Les Mondiaux d'athlétisme en salle 2023 de Nankin reportés en 2025... à cause du Covid

Nankin devait à l'origine accueillir l'événement du 13 au 15 mars 2020 avant que le Covid-19, déjà, n'annule l'événement le 29 janvier 2020. Il s'agissait de la première grande compétition sportive internationale annulée par la pandémie. Ils ont été reportés dans un premier temps à mars 2021, mais le 10 décembre 2020, alors que la pandémie était encore bien présente, World Athletics repoussait ces Mondiaux indoor à 2023, l'édition 2022 ayant été prévue depuis longtemps à Belgrade.

"Nous sommes déçus d'avoir dû reporter à nouveau cet événement en raison de circonstances indépendantes de notre volonté, mais nous l'avons fait pour donner des certitudes aux athlètes et aux fédérations membres qui se préparent pour la saison de compétition 2023", a déclaré le président de World Athletics Sebastian Coe. "Malheureusement, le calendrier nous empêche de déplacer l'événement de 2023, mais les championnats en salle reviendront en 2024 à Glasgow". Noor Vidts (pentathlon) et les Tornados (4x400 m) conserveront donc leur couronne mondiale une année de plus. "Nous avons offert à Nankin (Nanjing) l'édition 2025, car nous sommes conscients des préparatifs substantiels que le COL (comité local d'organisation) a déjà effectués pour accueillir l'événement et nous voulons éviter des pertes financières potentielles pour toutes les parties." La plus importante compétition d'athlétisme en salle la saison prochaine seront donc les championnats d'Europe du 2 au 5 mars 2023 à Istanbul en Turquie.