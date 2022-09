Qui sont les Belges qui ont été mis à l'honneur ce vendredi soir au Mémorial Van Damme? (PHOTOS)

Plusieurs athlètes belges (tous sports confondus), qui ont brillé lors de grands championnats ces derniers mois, ont été honorés vendredi lors de la cérémonie d'ouverture du Mémorial Van Damme.

Il s'agissait d'athlètes qui ont récolté des médailles lors de grands championnats tels que les Jeux mondiaux, les Coupes du monde, les Championnats européens, les Jeux paralympiques et les Special Olympics.

Parmi les athlètes honorés figuraient Bart Swings (patinage de vitesse et patinage en ligne), Hanne Desmet (short track), Lotte Kopecky (cyclisme) et Ewoud Vromant (cyclisme), ainsi que les judokas Matthias Casse et Mina Libeer, les kayakistes Artuur Peters et Lize Broekx et la joueuse de squash Tinne Gilles. Les gymnastes acrobatiques (médaille d'or), les joueurs de korfball (médaille d'argent) et les tireurs de corde (médaille de bronze) des Jeux mondiaux ont également fait le déplacement jusqu'au Stade Roi Baudouin.

Le public a réservé aux athlètes des applaudissements chaleureux.

On notera que trois autres illustres ex-athlètes belges ont été mis à l'honneur. Emile Puttemans, Gaston Roelandts et Karel Lismont ont ainsi défilé eux aussi, en voiture. Ces légendes de l'athlétisme belge étaient parvenues, le 20 septembre 1972, à battre ensemble pas moins de cinq records du monde lors de la même soirée.

Roelants avait amélioré le record de l'heure à Bruxelles et couru le meilleur temps mondial sur les 20 kilomètres, Polleunis s'était emparé du record sur les 10 miles et Puttemans des records mondiaux sur les 3 miles et les 5000 mètres.

