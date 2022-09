Noor Vidts après son record personnel au Mémorial Van Damme: "C'est bien de finir la saison de cette façon"

Son record en salle est de 6m60 établi le 18 mars à Belgrade lors de l'heptathlon des Mondiaux de Belgrade). "C'est bien de terminer ma saison de cette manière", a indiqué la championne du monde du pentathlon. "Je ne me suis pas beaucoup entraînée sur le plan physique, mais techniquement, j'ai pu bien travailler ces dernières semaines", a indiqué Noor Vidts. "Ma technique était meilleure qu'aux championnats du monde et aux championnats d'Europe. Je m'attendais donc à ce record personnel au Mémorial Van Damme. Mon dernier entraînement avait été très bon. Je ressentais certes de la fatigue dans les jambes, mais j'ai quand même bien pu prester, j'ai pu compenser avec ma technique."

Noor Vidts ne savait pas que seules les trois meilleures athlètes du saut en longueur avaient droit à un 6e et dernier saut vendredi soir. "Dommage que je n'aie pas eu un sixième essai, car je pensais pouvoir encore sauter", a-t-elle ajouté en soulignant que "le soutien du public bruxellois a été important."

"Je suis contente d'avoir pu disputer le Van Damme, c'est bien de terminer la saison de cette manière. Mon objectif était de prendre du plaisir et j'ai réussi."

La saison de l'heptathlonienne est terminée. "Je vais à présent me reposer et partir en vacances, à Naples et en Suède. Ma thèse a été un succès, j'ai obtenu mon diplôme d'ingénieur en biosciences avec distinction."