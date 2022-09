Continental Tour: trois Borlée sur le podium du 400 mètres

Deux jours après le Mémorial Van Damme, où Kevin a remporté le 400 m vendredi soir, les frères Borlée étaient déjà de retour sur la piste ce dimanche après-midi à l’occasion du meeting Istaf de Berlin. Kevin, installé au couloir 4, Dylan, au 5, et Jonathan, au 7, se mesuraient à quatre adversaires allemands et à un britannique. Et les Bruxellois ont parfaitement tenu leur rang puisqu’ils ont trusté les trois premières places de la course !

Comme à Bruxelles, c’est Jonathan qui a pris le meilleur départ, sortant en tête du dernier virage. Le recordman de Belgique gardait même le commandement jusqu’à 50 mètres de l’arrivée, moment où Dylan l’a dépassé pour s’en aller couper la ligne en vainqueur. Son chrono: 45.96. Jonathan conservait sur le fil la deuxième place en 46.02 alors que Kevin, revenu fort sur la fin, se classait troisième en 46.04. Un "Borlée sweep" qui constitue la manière idéale de terminer cette saison 2022, comme en témoignaient, juste après l’arrivée, les sourires des trois frangins heureux les uns pour les autres.

Parmi les autres Belges engagés à Berlin, les occasions de se réjouir ont été rares. Sur 100 m, Rani Rosius s’est classée 8e sans réussir à approcher son record personnel (11.28). La Limbourgeoise a signé un chrono de 11.63 (-0,1 m/s). Sur 1 500 m, Ismaël Debjani a abandonné à un tour et demi de l’arrivée alors que Jochem Vermeulen s’est classé 9e en 3:37.51, deux secondes au-dessus de son record personnel (3:35.21). Au javelot, Timothy Herman a terminé 4e avec 76,78 m, à près de quatre mètres de son record personnel (80,84 m).

Côté international, c’est le champion du monde du 200 m Noah Lyles qui a remporté le 100 m, s’imposant en 9.95 devant le Kenyan Ferdinand Omanyala (10.11). Le Norvégien Karsten Warholm n’a, lui, laissé à personne le soin de remporter le 400 m haies, s’imposant en 47.24. L’Américain Grant Holloway a dominé le 110 m haies en 13.05 et la Nigériane Tobi Amusan, championne du monde en titre, a enlevé le 100 m haies en 12.45. À la perche, Ernest Obiena (5,81 m) a été devancé par le Néerlandais Menno Vloon (5,88 m).