Cross-country : le calendrier de la 41e édition de la CrossCup a été dévoilé

Spécialiste Athlétisme, Boxe, Natation et Olympisme

Six manches, l’une sous la forme de relais et cinq autres individuelles avec une apothéose au parc de Laeken, à Bruxelles, où seront décernés les titres de champion de Belgique : les organisateurs de la CrossCup ont levé le voile, en ce milieu de semaine, sur le calendrier 2022-2023 de leur événement.

Une 41e édition qui débutera donc par une compétition par équipes le 23 octobre à Berlare avant que Mol n’accueille, une semaine plus tard, la première manche individuelle. Un mois plus tard, le 27 novembre, c’est à Roulers que se retrouveront les meilleurs spécialistes du cross-country, une manche dont l’importance n’échappe à personne en vue des championnats d’Europe de Turin se déroulant le dimanche 11 décembre. À charge pour la fédération de faire preuve de transparence sur les modalités de sélection afin de ne plus revivre la polémique de l'an dernier.

Après les fêtes, direction Hannut, le 22 janvier 2023, pour une manche chargée d'histoire et toujours extrêmement populaire. Les titres francophones seront délivrés à l’occasion de cette journée de fête pour le cross en Wallonie. Après un détour par Diest le 12 février, la dernière manche se déroulera dans la capitale, le 26 février, titres nationaux en jeu. Une bonne répétition générale avant les championnats d’Europe qui seront organisés au même endroit quelques mois plus tard (le 10 décembre 2023) !

