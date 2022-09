Décastar de Talence : Lindon Victor s’impose chez les hommes, ex-aequo chez les femmes !

Situation rare à l’heptathlon où Ivona Dadic et Emma Oosterwegel ont établi le même nombre de points et se sont partagé la victoire.

Deuxième à Götzis au mois de mai, cinquième des Mondiaux en juillet et vainqueur aux Jeux du Commonwealth en août, Lindon Victor s’est imposé, ce week-end, lors du Décastar de Talence à l’occasion de son quatrième décathlon de l’année. Pas de signe de fatigue toutefois dans le chef de l’athlète de la Grenade, âgé de 29 ans, qui a totalisé 8550 points (8e performance mondiale de l’année) grâce à deux records sur 400m et 1500m, et amélioré de 11 points son record personnel datant de 2017 qui est aussi un record national.

Dans un stade Pierre-Paul Bernard ayant fait l’objet d’importants travaux de rénovation ces derniers mois, et pour le retour du Décastar après deux années d’absence pour cause de pandémie, Lindon Victor, qui a inscrit pour la première fois son nom au palmarès de l’épreuve, a devancé l’Allemand Manuel Eitel (8193 pts) et l’Estonien Risto Lillemets (8149 pts). Il a signé des performances de 10.61 (+3,1 m/s) sur 100m, de 7,49m au saut en longueur, de 15,75m au lancer du poids, de 2,02m au saut en hauteur, de 48.20 sur 400m, de 14.70 sur 110m haies, de 51,00m au disque, de 4,80m au saut à la perche, de 66,01m au lancer du javelot et de 4.43.74 sur 1500m.

Les deux Belges engagés dans ce décathlon ont abandonné : Jente Hauttekeete après la première épreuve, après avoir ressenti à l’échauffement des douleurs au dos (un mal qui le contrarie depuis le mois d’avril), et Benjamin Hougardy après quatre épreuves. Le Namurois n’avait pas réussi de marque à la longueur.

Du côté féminin, l’heptathlon a connu un dénouement pour le moins inattendu avec un ex-aequo entre l’Autrichienne Ivona Dadic et la Néerlandaise Emma Oosterwegel. Les deux jeunes femmes ont totalisé 6233 points, soit le total le plus... bas depuis vingt ans pour l’emporter à Talence. C’est Oosterwegel, la médaillée de bronze des Jeux olympiques de Tokyo, qui possédait l’avantage avant la dernière épreuve, le 800m. Mais en signant un chrono de 2.11.12 (contre 2.11.78 à la Néerlandaise), Dadic réussit à se hisser, au point près, à la hauteur de sa concurrente. Le règlement de la compétition, conformément aussi à "l’esprit" des épreuves combinées, ne prévoit pas de départager les athlètes à égalité dans pareil cas de figure. La Suédois Bianca Salming a établi un total de 6028 points pour monter sur la troisième marche du podium.

Les performances de Dadic et d’Oosterwegel étaient respectivement de 13.81 (100m h.), 1,77m (hauteur), 13,68m (poids), 24.11 (200m), 6,01m (longueur), 43,92m (javelot) pour la première; de 13.66 (100m h.), 1,65m (hauteur), 13,75m (poids), 24.81 (200m), 5,92m (longueur), 55,47m (javelot) pour la seconde.