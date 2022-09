Maximilien Drion (champion d'Europe de trail) s’emporte sur la fédération belge: "Je dois payer de ma poche mes frais de déplacement au Mondial"

En cause : une lettre à son nom reçue le jour-même de la part de la Fédération Royale Belge d’Athlétisme (Belgian Athletics) lui signifiant que s’il désirait se rendre aux championnats du monde de trail (du 1er au 7 novembre, à Chiang Mai en Thailande), les frais de déplacement et d’hébergement étaient à sa charge, soit plus de 2000 euros selon son estimation.

"J’estime que cette annonce est vraiment un manque de respect et d’estime pour ces athlètes qui s’entraînent dur pendant des années pour porter un jour haut les couleurs de la Belgique", assène-t-il, précisant que d’autres athlètes étaient concernés.

Cette sortie "médiatique" n’a pas manqué de faire réagir Roger Igo, responsable ("Bénévole", tient-il à préciser) du hors-stade à la Ligue Belge Francophone d’Athlétisme (LBFA), par ailleurs quasi le seul à se bouger en Belgique pour que le trail, discipline reconnue officiellement par la fédération Internationale (World athletics) depuis seulement 2015, soit davantage porté par nos instances sportives chez nous.

"Je ne comprends pas trop cette réaction et, à vrai dire, elle me scandalise un peu", nous a-t-il déclaré en substance. "Lorsque Maximilien est devenu champion d’Europe de trail, il nous a d’abord dit qu’il ne comptait pas se rendre en Thaïlande. Plus tard, il s’est ravisé et nous a indiqué qu’il était ok, mais pas pour la compétition de trail. Juste pour les deux de course de montagne (montée sèche ou up/down) qui figuraient également au programme. S’il avait été d’accord pour le trail, cela aurait tout changé (sous-entendu la fédération serait intervenue dans les frais, sachant que comme aucun trailer n’est actuellement sous contrat Adeps, l’administration n’aurait pas versé un euro). Mais pour les deux autres courses, dans des disciplines où Maximilien n’a aucun résultat cette année, c’était non. Nous ne pouvions pas justifier cette sélection..."

Plusieurs autres choses font bondir Roger Igo dans cette histoire. Comme le fait que c'est surtout la LBFA qui "reçoit des critiques alors qu'elle fait tout ce qu'elle peut pour le trail et que la fédération flamande ne fait quasi rien". Et que cela vient ici de la part d'un athlète pour lequel « la LBFA travaille en vue de l'obtention pour lui d'un deuxième contrat Adeps, cette fois pour le trail, en plus de son mi-temps "ski-alpinisme ").

"Nous sommes en train de pousser à ce que lui et Guillaume Deneffe bénéficient d'un contrat Adeps pour le trail», termine-t-il. « De cette manière, l'Adeps reconnaîtra la discipline et prendra à sa charge tous les frais de sélection pour des compétitions internationales".

Signalons enfin qu’à l’heure actuelle, ils sont cinq Belges à faire le déplacement en Thaïlande à leurs frais (ils auront juste droit à un équipement textile aux couleurs belges et à un accompagnant en la personne de Dimitri Nemry...). Dans les noms qui nous reviennent figurent ceux de Thibaut Triaille et de Charlotte Cotton.