2h01.09 sur marathon pour Eliud Kipchoge, le record ultime ?

S'agira-t-il de son dernier record du monde sur marathon ? Et quelqu'un pourra-t-il un jour améliorer ce fabuleux chrono de 2h01:09 ? Ces questions, consécutives au nouvel exploit d'Eliud Kipchoge ce dimanche dans les rues de Berlin, resteront encore ouvertes quelque temps. En abaissant de 30 secondes le record du monde établi au même endroit en 2018 (2h01:39), le Kenyan, vainqueur à Berlin pour la quatrième fois comme Haile Gebrselassie, a renforcé son statut de meilleur marathonien de l'histoire, incarnant la référence de toute une génération d'athlètes. Surtout, il continue à entretenir le fantasme d'un marathon sous les deux heures, lui qui a déjà parcouru les 42,195 km en 1h59:40, en 2019 à Vienne, mais dans des conditions ne pemettant pas l'homologation du chrono.

La course de ce dimanche a effectivement été lancée sur des bases folles, suicidaires diront certains, une allure qui a longtemps laissé penser que l’impossible allait peut-être devenir réalité: 14:14, 28:23, 42:33 et 56:45 par tranche de 5 kilomètres jusqu’au 20e, avant un passage étourdissant en 59:51 au semi-marathon !

"Trop vite dans la première partie"

"On est allé trop vite dans la première partie. On avait prévu 60:50 pour la première moitié, mais mes jambes allaient tellement bien que je me suis emballé", a reconnu Kipchoge, flanqué de trois excellents lièvres au départ.

Mais l’affaire se corsa à partir du 25e kilomètre, franchi en 1h11:08, le Kenyan se retrouvant seul face à son destin pour les 17 derniers kilomètres de course. L’allure en pâtit un peu (1h25:40 au 30e, 1h40:10 au 35e et 1h54:53 au 40e), si bien que les prévisions les plus optimistes s’éloignèrent progressivement. Mais Kipchoge réussit un fameux exploit en bouclant son 17e marathon sur un deuxième record du monde, en 2h01:09, avec près de cinq minutes d’avance sur son plus proche poursuivant, le Kenyan Mark Korir. Le jeune Éthiopien Andamlak Belihu (23 ans), qui avait tenu le choc pendant les deux tiers de la course, a, lui, terminé 4e en 2h06 :40. Déjà un héritier en vue ?

Les classements

Hommes 1. Eliud Kipchoge (Ken), les 42,195 km en 2h01:09; 2. Mark Korir (Ken) 2h05:58; 3. Tadu Abate (Eth) 2h06:28; 4. Andamlak Belihu (Eth) 2h06:40; 5. Abel Kipchumba (Ken) 2h06:49.

Femmes 1. Tigist Assefa (Eth) en 2h15:37; 2. Rosemary Wanjiru (Ken) 2h18:00; 3. Tigist Abayechew (Eth) 2h18:03; 4. Workenesh Edesa (Eth) 2h18:51; 5. Sisay Meseret Gola (Eth) 2h20:58.



Chronologie du record du monde masculin

Les huit derniers records du monde ont été établis à Berlin.