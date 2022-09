Claus-Henning Schulke, un préposé enthousiaste et motivé au service d’Eliud Kipchoge

Lors du marathon de Berlin qui l’a vu améliorer son record du monde de 30 secondes ce dimanche (2h01:09), Eliud Kipchoge a pu compter sur un allié de choc: Claus-Henning Schulke. Officiant sur cette épreuve depuis 1998, cet Allemand de 56 ans, enthousiaste et passionné, était déjà préposé aux ravitaillements du double champion olympique lorsque celui-ci s’est emparé du record lors de l’édition 2018, nouant à cette occasion des liens forts avec le Kenyan en marge de la course. Lorsque Kipchoge a fait son retour à Berlin cette année, Schulke fut d’ailleurs le premier à l’accueillir à l’aéroport, lors de chaleureuse retrouvailles. Et, cette fois encore, il a pris sa mission de "bottle man" très à coeur lors de la course comme en témoigne la vidéo ci-dessous où on le voit servir le champion et se féliciter de chaque transmission réussie avant d’enfourcher son vélo pour rejoindre le poste suivant.

"On peut gagner deux secondes en donnant parfaitement une bouteille", estime l'assistant course (surnommé "Der Flaschenbro" ou "Bottle Claus"), qui a lui-même un record en 2h34 sur marathon. "Et si on le fait lors des douze postes de ravitaillement, on peut décider d'un éventuel record !"

D'où le sérieux et l'importance que l'intéressé accorde à son job. Et quand le dénouement est heureux comme il le fut dimanche, quelle joie d’y avoir contribué !