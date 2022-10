Amos Kipruto remporte le marathon de Londres, Bashir Abdi prend une belle 3e place !

Médaillé de bronze des derniers championnats du monde, Bashir Abdi a réussi un bel exploit, ce dimanche, en montant sur le podium du marathon de Londres où il n’a jamais été question de record du monde. L’épreuve a été remportée par le Kenyan Amos Kipruto en 2h04:39, l’Ethiopien Leul Gebresilase prenant la deuxième place en 2h05:12 devant notre compatriote qui, lui, signait un chrono de 2h05:19. Loin, donc, de son record d’Europe (2h03:36).

Le départ de la course a été donné par une température idéale (13°C), à Greenwich Park, d’où se sont élancés plus de 40 000 participants. Le groupe des favoris chez les élites s’est rapidement constitué avec cinq Ethiopiens (Kenenisa Bekele, Birhanu Legese, Sisay Lemma, Leul Gebresilase et Kinde Atanaw), un Kenyan (Amos Kipruto) et un Belge donc, Bashir Abdi, un groupe emmené sur des bases très régulières de 2h04:25 par trois meneurs d’allure : 14:45 après 5km, 29:26 après 10km, 44:20 après 15km.

Alors qu’Andy Butchart se laissait rétrograder dans le deuxième groupe, le passage au 20e kilomètre fut ensuite acté en 59:12 et celui au semi-marathon en 1h02:14. Jusque là présent dans le sillage immédiat des lièvres, Kenenisa Bekele glissait en queue de groupe tandis que Bashir Abdi, lui, faisait exactement l’inverse et remontait de quelques places. Un signe ? Toujours est-il qu’après des splits de 1h13:41 (25km) et 1h28:49 (30km), les sept favoris allaient s’expliquer entre eux suite à l’abandon des deux derniers lièvres. Et après quelques petits jeux tactiques, c’est bien Kenenisa Bekele, le deuxième homme le plus rapide de l’histore, qui devait lâcher prise le premier, peu avant le passage au 35e km (1h43:54) !

Suite à une accélération de Birhanu Legese, le troisième performeur de tous les temps, le vainqueur sortant Sisay Lemma devait à son tour laisser filer les cinq hommes de tête. Puis le Kenyan Amos Kipruto enfonça le clou et fit littéralement exploser le groupe pour s’isoler en tête. Derrière lui, c’est un duo constitué de Bashir Abdi et Leul Gebresilase qui se constitua pour jouer le podium.

Au 40e kilomètre, Kipruto possédait déjà 17 secondes d’avance sur ses poursuivants, Gebresilase réussissant à décramponner progressivement Bashir Abdi lequel voyait aussi revenir Atanaw sur ses talons. Notre compatriote réussit toutefois à conserver sa troisième place pour huit secondes. Un deuxième podium lors d'un "Major" pour lui qui était déjà deuxième du marathon de Tokyo en 2020. On notera enfin que Kenenisa Bekele a pris la 5e place en 2h05:53, un record du monde... masters (+40 ans).

Yeuhualaw s’impose chez les femmes

L’Ethiopienne Yalemzerf Yehualaw a, elle, remporté l’épreuve féminine qui s’est élancée un peu plus tôt dans la matinée. Déjà lauréate à Hambourg pour ses débuts (2h17:23), l’athlète de 23 ans, qui a chuté durant la course, a signé un chrono de 2h17:26 pour devancer la tenante du titre, la Kenyane Joyciline Jepkosgei (2h18:07) et une autre Ethiopienne, Alemu Megertu (2h18:32).