Bashir Abdi s’invite aussi sur le podium à Londres

Pour sa première course depuis les championnats du monde d’Eugene, aux États--Unis, où il avait décroché cet été une belle médaille de bronze comme aux Jeux de Tokyo quelques mois plus tôt, Bashir Abdi est à nouveau monté sur le podium, ce dimanche matin, à l’occasion du marathon de Londres. Notre compatriote, auteur d’un chrono de 2h05.19, n’a été devancé que par le Kenyan Amos Kipruto (2h04.39), dont l’accélération à sept kilomètres du but a fait voler en éclats le groupe de favoris, et par l’Éthiopien Leul Gebresilase (2h05.12), qui a réussi à décramponner le Gantois à deux kilomètres de l’arrivée.

Bashir Abdi, qui a résisté au retour de l’Ethiopien Kinde Atanaw (2h05.27) à l’approche de Buckingham Palace, est ainsi monté pour la deuxième fois de sa carrière sur le podium de l’un des six "Major Marathons" après s’être classé deuxième du marathon de Tokyo en 2020.

L’athlète de 33 ans, qui avait pris la 7e place dans la capitale britannique en 2019 (son chrono de 2h07.03 était alors un record de Belgique), est, par ailleurs, le premier marathonien belge depuis Vincent Rousseau en 1996 à accéder au podium de l’épreuve londonienne.

Et Kenenisa Bekele dans tout cela ? L’Éthiopien de 40 ans était bien présent dans le groupe de sept favoris qui s’est dessiné d’emblé et qui a suivi l’allure régulière imprimée par les lièvres jusqu’au 30e kilomètre (1h28.49) : 14:45 après 5 km, 29:26 après 10 km, 44:20 après 15 km, 59:12 après 20 km, 1h02:14 au "semi" et 1h13.41 après 25 km. Mais Bekele fut ensuite le premier à lâcher prise, devant alors suivre son propre tempo jusqu’à l’arrivée, qu’il a ralliée en 2h05.53, un chrono synonyme de record du monde… Masters.

Côté féminin, l’Éthiopienne Yalemzerf Yehualaw a remporté l’épreuve. Déjà lauréate à Hambourg pour ses débuts (2h17.23), l’athlète de 23 ans, qui a pourtant chuté durant la course, a signé un chrono de 2h1726 pour devancer la tenante du titre, Joyciline Jepkosgei (2h18.07) et Alemu Megertu (2h18.32).