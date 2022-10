Bashir Abdi après sa 3e place à Londres : "Trois marathons en un an, c’est un peu trop!"

De son propre aveu, il ne pouvait pas faire mieux. Bashir Abdi s’est donc logiquement satisfait de sa belle troisième place, ce dimanche, à Londres où il est devenu le premier Belge depuis Vincent Rousseau en 1996 à monter sur le podium du marathon.

"Secrètement, je rêvais bien sûr de gagner la course mais elle a été très difficile, avec de nombreux changements de rythme, et la troisième place est le meilleur résultat que je pouvais espérer dans la forme qui est la mienne actuellement", indique Bashir, qui a apprécié l'ambiance de cette épreuve historique. "Si le tempo avait été plus rapide d'emblée, j'aurais peut-être pu mieux tirer mon épingle du jeu, ou si Mo (Farah) avait été présent, j'aurais peut-être eu davantage d'aide, mais je ne me sentais de toute façon plus très frais. La saison a été longue !"

Et fructueuse, puisque le Gantois, aujourd'hui surnommé "Mister Bronze", a confirmé aux Mondiaux d'Eugene sa troisième place des Jeux olympiques de Tokyo onze mois plus tôt. Mais Bashir Abdi se dit aujourd'hui émoussé. "Je suis heureux que la saison se termine, j'aspire vraiment à retrouver ma famille, que je n'ai pas vu depuis longtemps, à prendre quelques vacances et à me reposer physiquement et mentalement. Avec le recul, trois marathons en un an, c'est peut-être un petit peu trop !"

©AP

Notre compatriote a, en réalité, disputé quatre marathons en treize mois avec un record d'Europe (2h03:36, 1er) à Rotterdam le 24 octobre 2021, une autre apparition au même endroit le 10 avril dernier (2h05.23, 4e), le marathon des championnats du monde à Eugene le 17 juillet (2h06.48, 3e) et, enfin, le marathon de Londres (2h05.19, 3e). Avec, durant ce laps de temps, trois chronos sous les 2h06:00, ce qui n'a pas échappé à la fédération européenne qui l'a qualifié ce lundi matin de "machine"...

Une machine qui reste cependant très humaine puisque l'athlète de 33 ans a décidé d'offrir la médaille de bronze conquise à Londres à un club sportif association de la région d'Eeklo dont il a récemment visité les installations. Un beau geste de la part de notre marathonien !