Recordman de Belgique du 1 500m, Ismael Debjani est sur le point de perdre son contrat

Le Carolo pense de plus en plus à arrêter sa carrière.

La carrière d'Ismael Debjani, spécialiste du 1 500m, ne tient plus qu'à un fil. À 32 ans, le Carolo est sur le point de perdre son contrat Adeps qui ne devrait pas être reconduit comme il en a fait part à nos confrères de la RTBF. Une situation que le recordman du 1 500m (en 3'33"06, chrono réalisé à Genève en juin 2021) affirme avoir du mal à comprendre. Il évoque ainsi à nos confrères du service public "un futur qui s'annonce un peu chaotique".

Pour l'heure, Debjani ne peut qu'attendre la décision du ministère des sports, qui devrait tomber au plus tard début décembre mais il peut déjà s'attendre au pire car il n'a pas atteint les objectifs fixés par l'Adeps, à savoir réaliser une finale olympique en 2021 (éliminé en demi-finale à Tokyo, prenant la 23e place finale) et un top 8 européen en 2022 (il a dû se contenter de la 12e place à Munich), comme le précisent nos confrères.

S'il est possible qu'il obtienne un contrat à mi-temps, Debjani estime que cela ne lui permettrait plus de pouvoir évoluer et se soigner comme un athlète professionnel. Il voit donc la perspective de devoir mettre un terme à sa carrière se rapprocher de plus en plus : "On en a parlé avec ma famille. J'ai fait le tour. Peut-être que oui, je mettrai un terme", conclut-il au micro de la RTBF.