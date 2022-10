Ismaël Debjani, un champion face aux doutes: "Que dois-je répondre aux jeunes qui me disent qu'ils veulent être comme moi ?"

Athlète présent aux Jeux olympiques, aux championnats du monde et aux championnats d'Europe ces deux dernières saisons, ayant amélioré deux records de Belgique (indoor et oudoor) sur 1 500 m, Ismaël Debjani s'attend, malgré ses résultats, à perdre son contrat à temps plein. Personne ne fait pourtant mieux que lui sur la distance dans tout le pays.

"Je veux bien entendre certaines critiques, oublier le 5 000 m pour me recentrer sur une seule épreuve, et viser des chronos réalistes moyennant la mise en place du renouveau que l'on me demande - un chrono de 3.31.30 est, en soi, un bel objectif - mais on m'a dit que j'aurais au mieux un contrat à mi-temps et je regrette ce manque de considération alors que je m'entraîne très dur. En Belgique, les athlètes sont souvent livrés à eux-mêmes, déplore le Carolo de 32 ans. Et quel message envoie-t-on ? Je me demande ce que je dois encore répondre aux jeunes qui, comme le week-end dernier, viennent me dire qu'ils veulent devenir comme moi."

Bonne question !