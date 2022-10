Spécialiste Athlétisme, Boxe, Natation et Olympisme

Coup de tonnerre : Roger Lespagnard n’est plus l’entraîneur de Nafi Thiam !

Nafi Thiam a annoncé ce jeudi, sur Instagram, qu'elle mettait fin à « 14 ans d'une incroyable collaboration » avec son entraîneur Roger Lespagnard.



"Après 14 années d'une incroyable collaboration avec Roger à Liège, j'ai décidé d'apporter un changement à mon environnement d'entraînement. C'était une décision très difficile dans la mesure où, au fil des années, Naimette était devenu une maison et Roger un membre de ma famille", écrit-elle.

"À Roger, je peux seulement dire merci. Pour avoir cru en moi avant tout le monde (moi-même inclus), pour les innombrables heures et les efforts constants pour m’aider à atteindre mes objectifs, pour être resté à côté de moi à chaque étape du chemin, pour m’avoir montré depuis le premier jour, à travers la passion et le dévouement, ce que sont réellement les épreuves combinées."

"Je suis très reconnaissante d’avoir pu travailler aussi longtemps, d’avoir pu grandir et d’avoir pu me construire en tant qu’athlète avec une personne/un coach aussi fantastique, et je serai toujours fière de tout ce que nous avons accompli ensemble.

C’est le début d’un nouveau chapitre et j’ai hâte de découvrir ce que les prochaines saisons me réservent."