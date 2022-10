Thiam change d'entraîneur: Roger et Nafi, unis au firmament du sport belge

Un membre de la famille. Voilà comment Nafi Thiam voyait son entraîneur, Roger Lespagnard, l'homme qui a fait d'elle l'une des plus grandes sportives, si ce n'est la plus grande, que notre pays ait connue. Depuis son arrivée à Liège, à l'hiver 2007-2008, jusqu'à leur dernier succès en commun en août dernier à l'Euro de Munich, celle qui est aujourd'hui double championne olympique, double championne du monde et double championne d'Europe a noué avec l'ancien décathlonien une relation étroite, chaleureuse et professionnelle, malgré la différence d'âge.



Sa carrière a été marquée à jamais par l'empreinte d'un homme qui, s'il n'avait jamais entraîné d'athlète féminine avant elle, a su se réinventer et faire fructifier tout son potentiel, ce potentiel que le coach liégeois voyait, avec un peu de recul, comme "un cadeau"....

Cet article est réservé aux abonnés Profitez de notre offre du moment et accédez à tous nos articles en illimité Déjà abonné ?Connectez-vous