Cynthia Bolingo au stage du COIB à Belek : "Ma fin de saison, c'était digne d'un 'happy end'"

D'abord blessée gravement au genou avant de connaître un fin de saison en boulet de canon, Cynthia Bolingo a vécu un ascenseur émotionnel en 2022. Une saison faite de hauts et de bas où l'athlète bruxelloise a fait preuve de persévérance et de calme.

Après une saison 2021 minée par les blessures, Bolingo a été de nouveau touchée le 26 février dernier en se blessant gravement au genou lors des championnats de Belgique en salle.

"Je savais que la blessure était grave mais ce que j'ai vécu en 2021 m'a aidé", a confié Bolingo dimanche à l'agence BELGA lors du stage du COIB à Belek en Turquie. "J'ai accepté le fait que les blessures font partie du sport de haut niveau et c'était plus facile d'aller de l'avant. Je n'ai pas paniqué même si j'ai eu des moments de doute. Cela dépendait des moments et de mon humeur. Il y avait notamment une certaine appréhension au moment de retourner sur la piste."

Une appréhension qui s'est vite envolée en décrochant son billet pour l'Euro de Munich où elle a disputé deux finales. Elle a terminé à la 7e place sur 400m et à la 4e place sur le relais 4x400m. Début septembre, elle a enchaîné avec un nouveau record de Belgique sur 400m au Mémorial Van Damme.

"Cette fin de saison, c'était digne d'un 'happy end'", a souligné Bolingo. À l'Euro, j'étais surtout reconnaissante d'être présente et fière vu les circonstances. Sur le 400m, j'ai senti que je n'avais pas une saison complète dans les jambes et j'ai manqué de fraîcheur pour enchaîner deux courses. Avec le relais, nous étions tristes d'être passées si proches du but mais nous avons couru à notre meilleur niveau et nous n'aurions pas pu faire mieux. Et puis ce record de Belgique, ça a été la cerise sur le gâteau. Terminer ma saison sur une telle note c'est incroyable"