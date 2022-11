Des tickets européens seront en jeu, ce dimanche, lors de la CrossCup de Roulers

Après Berlare et Mol, la CrossCup a rendez-vous au Schierveldestadion de Roulers, ce dimanche, pour la troisième manche de la saison hivernale 2022-2023. Outre le classement général de la CrossCup, l'enjeu du jour sera la qualification européenne. Le rendez-vous roularien est traditionnellement qualificatif pour les championnats d'Europe de cross-country dont l'édition 2022 sera disputée le 11 décembre à Turin (Italie). La sélection belge sera donc effectuée sur base des résultats du cross de dimanche où le premier et la première athlète belge à l'arrivée seront qualifiés d'office.

La fédération nationale pourrait aussi envoyer à Turin une équipe composée des quatre premiers et/ou des quatre premières Belges à l'arrivée, à condition qu'au moins un de ces quatre athlètes soit repris dans le top 35 des meilleures performances outdoor 2022 dans la liste de European Athletics sur 5.000 m, 10.000 m, 3.000 m steeple ou sur marathon. Autre condition: il faudra que l'écart entre le premier et le quatrième athlète soit de maximum 40 secondes chez les messieurs et de 55 secondes chez les dames. Une équipe mixte pourrait aussi être composée sur le même principe.

Chez les dames, alors qu'aucune Belge ne s'était qualifiée pour l'Euro en 2021, la qualification automatique de la lauréate du cross de Roulers pourrait revenir à Mieke Gorissen, meilleure Belge à Mol en fin octobre. Nina Lauwaert, Lisa Rooms et Hanna Verbruggen seront les autres principales candidates au podium.

Mariska Parewyck, lauréate à Mol, Lotte Scheldeman, Vanessa Scaunet et Jenna Wyns seront à suivre dans le cross court. Jana Van Lent aura, quant à elle, la faveur des pronostics chez les espoirs (U23). Le duo de tête du cross des juniores à Mol, Julie Voet et Charlotte Penneman, se retrouvera pour une revanche à Roulers.

Chez les hommes, le meilleur Belge du cross de Mol, Michael Somers, retrouveront Isaac Kimeli, Robin Hendrix et Nicolaï Saké, qui effectueront leur rentrée dans la saison hivernale. On mentionnera encore, dans les athlètes à suivre, Clément Deflandre, Guillaume Grimard et Pieter-Jan Hannes. Ruben Querinjean, représentant désormais le Luxembourg, n'entrera pas en ligne de compte pour la course à la sélection européenne.

Dans le cross court, Maxime Delvoie, vainqueur à Mol, retrouvera deux membres du relais-cross belge médaillée de bronze en 2021, Ruben Verheyden et Stijn Baeten, qui feront leur entrée en saison après blessures. Tim Van de Velde et Noah Konteh seront à suivre chez les espoirs et les juniors.