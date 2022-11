Spécialiste Athlétisme, Boxe, Natation et Olympisme

Isaac Kimeli et Lisa Rooms emmèneront l’équipe belge aux championnats d’Europe de Turin

Un an après une polémique dont elle aurait pu se passer et une action en justice qui a permis à deux athlètes féminines (Nina Lauwaert et Lisa Rooms) de gagner leur place dans l’équipe jusque-là très masculine pour l’Euro de Dublin, la ligue royale belge d’athlétisme avait remis de l’ordre...