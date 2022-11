Championnats d’Europe de cross-country à Turin : la sélection belge est désormais officielle

Spécialiste Athlétisme, Boxe, Natation et Olympisme

Sans surprise, la commission de sélection de la LRBA a entériné, ce mardi matin, une liste de 30 noms pour les championnats d’Europe de cross-country de La Mandria, près de Turin, qui auront lieu le dimanche 11 décembre prochain. Vingt-huit athlètes (représentant sept équipes dans quatre catégories : seniors, U23 et U20 tant chez les hommes que chez les femmes, plus un relais mixte en seniors), ceux qui ont décroché leur sélection lors de la CrossCup de Roulers dimanche dernier, seront alignés dans le Piémont, Jenna Wyns et Maxime Delvoie étant quant à eux repris en tant que réserves pour l’équipe de relais mixte.

La sélection belge pour l'Euro de cross-country

HOMMES

Seniors : Isaac Kimeli, Michael Somers, John Heymans, Robin Hendrix.

U23 : Marco Vanderpoorten, Yorick Van de Kerkhove, Arnaud Collard, Rayan Vanderpoorten.

U20 : Noah Konteh, Simon Jeukenne, Mathis Lievens, Vince Van Winckel.

FEMMES

Seniores : Lisa Rooms, Mieke Gorissen, Eline Dalemans, Hanne Verbruggen.

U23 : Juliette Thomas, Annelies Nijssen, Roxane Cleppe, Jana Van Lent.

U20 : Julie Voet, Marie Bilo, Charlotte Penneman, Hanna Enkels,.

MIXTE