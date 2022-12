Kevin et Jonathan Borlée arrêteront leur carrière après les Jeux de Paris en 2024

Suite aux différentes questions de ces dernières semaines concernant leur avenir sportif, Kevin et Jonathan Borlée avaient convoqué les médias au stade Roi Baudouin, ce lundi matin, afin de faire le point. Et d’évoquer, à 34 ans (ils fêteront leur anniversaire le 22 février prochain), une fin de carrière de plus en plus proche. Les Jeux olympiques de Paris 2024 allaient-ils constituer le dernier grand objectif de l’extraordinaire carrière de nos spécialistes du 400m ? La réponse est oui !