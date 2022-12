Mondo Duplantis et Sydney McLaughlin sont les athlètes mondiaux de l'année

Duplantis, 23 ans, est devenu champion du monde en salle et en plein air et champion d'Europe en 2022. Il a porté ses records du monde à 6m20 (en salle) et 6m21 (en plein air). Duplantis a déjà reçu ce prix en 2020. Il succède au Norvégien Karsten Warholm, spécialiste du 400m.