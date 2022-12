”C’est arrivé il y a un mois et j’ai été opérée il y a trois semaines des ligaments croisés”, explique la détentrice du record de Belgique du 400m haies (54.47). “Tout s’est bien passé, la revalidation se déroule lentement mais il y a de petits progrès et je m’accroche à cela. Les premières semaines, l’accent est mis sur la mobilité et l’activation du quadriceps, avec une augmentation progressive de la charge sur la jambe.”

Membre des Belgian Cheetahs, notre équipe féminine de relais 4x400m, Paulien Couckuyt se prépare à vivre une longue période de convalescence. L’absence de l’athlète de 25 ans, demi-finaliste aux Jeux olympiques de Tokyo et aux récents championnats du monde à Eugene, durera plusieurs mois.

”Je vais mieux de jour en jour, aussi mentalement car cela a été un moment très difficile à passer. La revalidation dure normalement neuf mois mais j’espère que ce sera un peu moins dans mon cas. Je vais travailler dur pour revenir plus forte, je m’appuie sur différents exemples pour affirmer que c’est possible. J’ai en tout cas une bonne équipe autour de moi et je reçois beaucoup de soutien”, indique encore notre sprinteuse, à qui l’on souhaite beaucoup de courage.