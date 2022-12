La technologie Wavelight débarque sur la piste indoor de Louvain-la-Neuve : “Seulement le deuxième système permanent de ce type au monde !”

”D’après ce que nous ont dit les responsables de la société néerlandaise qui le commercialisent, la salle de Louvain-la-Neuve serait seulement la deuxième au monde après Boston, aux États-Unis, à être équipée d’un système permanent de ce type”, explique Marc Jeanmoye, le directeur du complexe sportif de Blocry, qui précise que le coût de l’investissement s’élève à 25.000 euros, une garantie de dix ans sur le matériel étant d’application dans le contrat.

De quoi s’agit-il donc précisément ? Des lumières de couleur placées sur le bord intérieur de la piste indiquent le tempo à suivre par les athlètes afin d’établir des chronos prédéfinis. Ce guide visuel lumineux joue ainsi le rôle de “lièvre” ou, à défaut, il remplacera la trottinette électrique qui était régulièrement utilisée par certains athlètes et leur entourage, à l’entraînement, afin de maintenir une allure constante et d’éviter les à-coups. “Il va sans dire que cette technologie, que chacun devrait s’approprier assez rapidement (il suffit d’encoder trois données sur la tablette qui commande le système) est bien plus sécurisante pour tous les utilisateurs. Lesquels ne se limiteront pas aux athlètes de haut niveau puisque la faculté des sports de l’UCLouvain s’est déjà montrée très intéressée. Et que, le cas échéant, l’installation pourra être rallongée un peu et être déplacée vers l’anneau extérieur de la piste d’entraînement, qui mesure 250m, afin de mener différents tests.”

L'assistance lumineuse est utilisée au Mémorial Van Damme depuis 2020. ©Bolcina/Photo News

Développée en meetings à partir de 2018, la technologie Wavelight a déjà contribué à battre certains records du monde en extérieur tels ceux des 5.000m et 10.000m chez les hommes ou celui du 5.000m chez les femmes. Chez nous, elle a été utilisée pour la première fois au Mémorial Van Damme lors de l’édition 2020 du meeting bruxellois où les records de l’Heure ont été battus.

En salle aussi, la technologie Wavelight a déjà rendu de précieux services. Jakob Ingebrigtsen en a notamment profité pour améliorer le record du monde du 1500m, en février dernier, à Liévin.