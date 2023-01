À Luxembourg, Tibo De Smet pulvérise le record de Belgique du 800m indoor d’Eliott Crestan !

Tibo Desmet et Ruben Verheyden font le spectacle dans la "Nuit" de Heusden

L’été dernier, Tibo De Smet s’était déjà révélé en atteignant les demi-finales des championnats d’Europe de Munich. Grâce à sa performance du jour, bien inférieure à son ancien record personnel (1:46.80), il est bien entendu qualifié à présent pour les championnats d'Europe en salle d'Istanbul (minimum : 1:46.75).

400m : Alexander Doom en 46.20

Alexander Doom a, lui aussi, signé une très belle performance, sur 400m. Le natif de Roulers a en effet signé le minimum européen pour les championnats d’Europe d’Istanbul (fixé à 46.35) avec un chrono de 46.20 qui constitue une amélioration de 66 centièmes de son record personnel établi en mars 2022 à Gand.

Il s’agit par ailleurs de la quatrième performance belge de tous les temps, seuls Julien Watrin (à deux reprises l’an dernier, 45.88 et 46.15) et Cédric Van Branteghem (46.18, en 2003) s’étant déjà montrés plus rapides. Le nouveau record d’Alexander Doom lui a permis de dépasser cinq athlètes, dont les trois frères Borlée, dans la hiérarchie nationale.

Alexander Doom est devenu le 3e performeur belge de l'histoire. ©BELGA

Toujours sur 400m, Christian Iguacel, un autre membre des Belgian Tornados, a, lui, signé un chrono de 46.81 qui lui permet d’entrer dans le top 10 belge all-time (9e).