Indoor: De Smet flambe, Nkansa confirme

La saison indoor a pris son envol de manière assez spectaculaire, et en deux temps, lors du week-end écoulé. Trois athlètes belges, Delphine Nkansa (60 m), Alexander Doom (400 m) et Tibo De Smet (800 m), en ont profité pour réussir les minima pour les championnats d’Europe d’Istanbul, qui se dérouleront du 2 au 5 mars, et grossir les rangs d’une équipe où Cynthia Bolingo (400 m), Nafi Thiam (hauteur et heptathlon), Noor Vidts (heptathlon), Julien Watrin (400 m), Kevin Borlée (400 m), Eliott Crestan (800 m), Aurele Vandeputte (800 m), Michael Obasuyi (60 m h.), Ben Broeders (perche) et les Belgian Tornados ont été présélectionnés sur base de performances antérieures.