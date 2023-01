Interclubs féminins 2022 : l’Excelsior Bruxelles récupère le titre national au détriment du CABW !

Et la victoire aux Interclubs féminins 2022 est attribuée à… l’Excelsior Bruxelles ! Huit mois après la compétition, disputée à Dampicourt, la plainte introduite auprès de la fédération par le plus grand cercle de la capitale, qui contestait les points confisqués à l’issue du relais 4x100m et par conséquent la victoire finale du Royal CABW, a finalement abouti en ce début d’année 2023.