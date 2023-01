À Karlsruhe, Robin Hendrix signe le 3e chrono belge de l’histoire sur 3.000m en salle

Le premier meeting “Gold” du World Athletics Indoor Tour a souri à notre compatriote Robin Hendrix. Celui-ci a en effet réussi le minimum pour les championnats d’Europe d’Istanbul sur 3.000m (7:44.00). L’athlète de 28 ans a senti le bon coup et pris les commandes de la course dans le dernier tour, terminant finalement 2e en 7:40.53, soit le troisième chrono belge de l’histoire derrière un certain… Mohammed Mourhit (7:38.94) et Emiel Puttemans (7:39.2) ! Robin Hendrix, qui a dépassé son partenaire d’entraînement Isaac Kimeli dans la hiérarchie nationale, a amélioré son record de plus de 6 secondes (ancien record : 7.46.76, le 6 mars 2021, à l’Euro de Torun). La victoire est revenue à l'Ethiopien Abdisa Fayisa en 7:40.35.