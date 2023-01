Saut en hauteur : Thomas Carmoy s’impose pour sa rentrée, à Nehvizdy, avec 2,25m

Au centre, Thomas Carmoy avait le sourire après sa victoire. ©D.R.

Sixième des championnats du monde en salle de Belgrade l’hiver dernier, Thomas Carmoy, qui effectuait sa rentrée 2023 dans la banlieue de Prague, a entamé son concours à 2,09m, une formalité. Il a ensuite franchi 2,14m au deuxième essai après quelques réglages. Plus de problème à 2,18m et 2,22m, deux barres franchies dès la première tentative.

À 2,25m, le Carolo a dû s’y reprendre à deux fois mais il est bel et bien le seul concurrent à être passé, cinq hommes échouant à ce stade de la compétition. Notre compatriote fit alors monter la barre à 2,28m, s’attaquant donc à son record du meeting établi un an plus tôt (2,27m), pour tenter d’égaler son record personnel. Ses deux premières tentatives ont échoué, Thomas décidant alors de garder son dernier essai pour tenter le minimum pour les championnats d’Europe d’Istanbul, à 2,30m. Sans succès cette fois mais la saison n’en est encore qu’à ses débuts...

