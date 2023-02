Pas d’Ifam, ce samedi, pour Cynthia Bolingo : la sprinteuse doit ménager ses ischio-jambiers

”Cynthia ne court plus depuis notre stage de janvier à Tenerife où elle avait enfilé les spikes pour la première fois depuis la reprise”, précise sa coach, Carole Bam. “Elle tournait déjà très bien après ses trois premières séances et je suis confiante dans le fait qu’il ne faudra pas grand-chose pour la remettre en forme lorsqu’elle pourra effectuer son retour.”

En attendant, la participation de Cynthia Bolingo aux Millrose Games, le 11 février à New York, sur 300m, est incertaine. Par prudence, elle pourrait faire l’impasse et viser plutôt une rentrée sur 400m au meeting de Liévin le 15 février. Son chrono sera important dans l’optique d’une qualification européenne pour les Belgian Cheetahs, qui ont appris avec intérêt le désistement de la Turquie, le pays hôte des championnats d’Europe, en relais 4x400m. Il y a désormais trois places à prendre pour être invité à Istanbul et la Belgique compte bien être de la fête ! Si possible avec Cynthia Bolingo…