Ifam : la victoire pour Delphine Nkansa, le minimum pour Rani Rosius

”Je suis très heureuse que le chrono continue à descendre, de course en course, j’avais un peu peur de ne pas répondre aux attentes des gens après ma très bonne saison passée mais en réussissant d’emblée le minimum pour Istanbul, je me suis enlevé pas mal de pression”, sourit Delphine Nkansa. “Même si je l’avais un peu aujourd’hui, vu que c’était la première fois que je retrouvais Rani et les autres filles en Belgique.”

Un peu plus tôt, les deux sprinteuses belges avaient déjà mis les séries à profit : Nkansa en améliorant son record de 7.24 à 7.22, confirmant son excellente forme du moment, et Rosius en signant le minimum pour les championnats d’Europe d’Istanbul (7.24) après avoir fait passer son meilleur chrono de 7.26 à 7.23. “J’avoue qu’il y a eu pas mal de décompression après les séries, c’est normal : j’avais atteint mon grand objectif !” lance la Limbourgeoise. “Pour moi, l’indoor est aussi importante que la saison en extérieur. Je veux être performante partout !”

Ponette impressionne

Sur 300m, c’est Helena Ponette qui s’est imposée en 37.41 (en ayant déjà un 400m bouclé en 53.38 dans les jambes) devant une autre Belgian Cheetah, Naomi Van den Broeck, celle-ci signant un nouveau record personnel en 37.73, et la jeune Kylie Lambert. Avec un chrono de 38.11, cette dernière améliorait nettement le record de Belgique juniores détenu depuis 2015 par Nenah De Coninck (38.49) pour devenir la cinquième performeuse belge all-time sur la distance.

Helena Ponette, en progression constante.

Bonne nouvelle également pour Hanne Claes, qui améliore son record personnel de 53.05 à 52.97 sur 400m. Elle demeure la troisième Belge de l’histoire derrière Cynthia Bolingo (51.62) et Camille Laus (52.51). La Tournaisienne, précisément, a porté son record personnel à 2.05.99 à l’occasion du deuxième 800m de sa carrière.

Sur 400m, mais chez les hommes, Christian Iguacel n’a pu améliorer sa meilleure marque de 46.81, restant bloqué à 46.97 (2e). Jonathan Sacoor, quant à lui, n’a pu faire mieux qu’un chrono de 48.63 pour débuter sa saison sur la distance, la plus mauvaise performance des quatre Belges engagés ce samedi.

Crestan devant De Smet

Très attendu, le 800m a vu Eliott Crestan terminer deuxième en 1.46.88, au prix d’un beau retour en fin de course sur le recordman de Belgique Tibo De Smet (1.47.63), qui a craqué dans les cinquante derniers mètres mais c’est bien le Français Azeddine Habz qui s’imposait en 1.46.85. “Je ne l’ai pas senti revenir sur moi !” râlait le Namurois, pas non plus satisfait de sa course. “Tibo avait décidé de coller le lièvre et moi je voulais être juste derrière mais j’ai complètement raté mon départ, j’étais trop loin. Du coup j’ai dû faire des efforts inutiles pour regagner quelques places. J’ai juste la satisfaction d’être le premier Belge ce samedi.”

Sur 60m haies, Anne Zagré a signé son meilleur temps de la saison en 8.18 (8.22 en séries), à 15 centièmes du minimum européen. Notons que, pendant ce temps-là aux Etats-Unis, la jeune Yanla Ndjip-Nyemeck (20 ans) a signé un chrono de… 8.10 !

Anne Zagré n'a pas encore satisfait au minimum européen.

Championne du monde du pentathlon, Noor Vidts intensifie, de son côté, sa préparation pour les championnats d’Europe. Avec 1,80m à la hauteur, 13,77m au poids et 8.38 sur 60m haies, sa journée n’a certainement pas été mauvaise.

Sur 3000m, John Heymans est passé près du minimum européen (7.44.00) en terminant deuxième en 7.45.48, alors qu’Ismaël Debjani, troisième en 7.49.08, est à ce jour virtuellement qualifié pour l’Euro via le ranking.

Record de Belgique pour Boumko

On retiendra aussi de cette édition 2023 de l’Ifam qu’un record de Belgique toutes catégories est tombé en début de soirée : Jolien Boumkwo a lancé le poids à 17,27m au premier essai, ce qui constitue aussi un record absolu (outdoor : 17,09m). Six jours plus tôt, à l’occasion des championnats flamands, l’athlète de 29 ans avait déjà amélioré le record national – vieux de 26 ans ! – avec 17,01m, une progression de 50 cm sur son record de la veille, à Manchester. Une fameuse avancée qui la rapproche un peu du minimum européen (18,60m) et qui va surtout lui permettre de progresser au ranking.

Un deuxième record de Belgique consécutif pour Jolien Boumkwo.

On notera enfin que Jonathan Borlée a perdu son record national juniors du 200m (21.35) au profit de Jaron De Vriese (21.22).

À lire aussi