Grâce aux parents Duplantis, Ben Broeders reprend de la hauteur

Un pari toujours risqué mais qui l’est peut-être un peu moins quand vous décidez de confier votre carrière de perchiste à… la famille Duplantis. Les liens d’amitié entre Mondo et le Louvaniste ont évidemment favorisé le “transfert” de notre compatriote vers le duo composé de Greg et Helena Duplantis, les parents du très précoce champion olympique en titre par ailleurs détenteur du record du monde (6,21m).

”Cette nouvelle approche me fait beaucoup de bien, je me sens de plus en plus fort, souligne Ben Broeders. Pendant la préparation aux États-Unis, l’accent a été mis davantage sur la vitesse de course afin de restituer davantage d’énergie dans la perche. Mais on a aussi bien travaillé sur la force.”

Ben Broeders a réussi deux sauts prometteurs à 5,87m ©D.R.

Les premiers de mois de collaboration, marqués par un stage en Louisiane en novembre, semblent, en tout cas, déjà porter leurs fruits. Après deux premiers concours bouclés à 5,72m (Cottbus) et à 5,67m (Uppsala), Ben Broeders a établi, ce mercredi soir à Torun, en Pologne, un nouveau record de Belgique (5,82m) auquel il s’était déjà attaqué en ce début de saison. À cette hauteur, après une impasse à 5,77m, son deuxième essai fut le bon comme à 5,52m, sa première barre, à 5,62m et à 5,72m.

Greg et Helena Duplantis ont apprécié la performance du Belge. ©D.R.

Ces deux centimètres de gagnés sur son précédent record indoor établi en 2020 constituent bien entendu une bonne nouvelle pour Ben Broeders mais peut-être pas autant que ses deux derniers essais à 5,87m, réellement prometteurs pour la suite de la saison. Greg et Helena Duplantis, qui l’ont félicité du geste et de la voix depuis la tribune pour l’ensemble de son concours, ne s’y sont d’ailleurs pas trompés.

L’athlète du DCLA, qui s’est classé troisième derrière le Philippin Obiena (5,87m) et le Néerlandais Koppelaar (5,82m), est peut-être à l’aube d’un très bel hiver avec les meetings de Liévin, les championnats de Belgique, le All Star Perche à Clermont-Ferrand et surtout les championnats d’Europe d’Istanbul, pour lesquels il est déjà qualifié, figurant à son programme.