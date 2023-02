Les agents dans le sport (7/8), Marc Corstjens : “J’ai fait de ma passion pour l’athlétisme mon métier”

Toute cette semaine, nous vous proposons une plongée dans le monde des agents. Septième épisode avec Marc Corstjens, le manager belge le plus influent dans le milieu du premier sport olympique.

Il est l’un des six managers belges bénéficiant de la reconnaissance de World Athletics et celui qui compte le plus grand nombre d’athlètes dans son portefeuille avec près de 150 sportifs dont une trentaine figure dans...