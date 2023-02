Ismaël Debjani et John Heymans décrochent, à Metz, leur qualification pour les championnats d’Europe en salle d’Istanbul

Un peu plus tard, c’est John Heymans qui réussit son pari en descendant sous le critère de qualification sur 3.000m (7:44.00) avec un chrono de 7:42.55. Il a terminé 3e de la course derrière les Français Yann Schrub (7:40.54) et Bastien Augusto (7:42.10). Heymans est désormais le quatrième performeur belge de l’histoire et le huitième performeur européen de la saison.

Records pour Doom et Laus

Sur 400m, Alexander Doom a laissé une belle impression en établissant le deuxième chrono belge de l’histoire en 46.06, abaissant donc son record personnel de 14 centièmes. Il est, pour l’heure, le deuxième performeur européen de l’année derrière Karsten Warholm. Pour sa rentrée, Julien Watrin, le détenteur du record national, a quant à lui gagné sa course en 46.47.

Chez les femmes, Camille Laus s’est illustrée en établissant un nouveau record personnel en 52.38, soit une amélioration de 13 centièmes sur le chrono établi l’an dernier aux Mondiaux en salle de Belgrade, mais la Tournaisienne échoue à 18 centièmes du minimum européen.

Sur 800m, Tibo De Smet, le meilleur performeur mondial de l’année, a dû se contenter d’une deuxième place en 1:47.15, étant devancé par Benjamin Robert (1:47.04).

Enfin, Ben Broeders a pris la troisième place du concours de saut à la perche avec une marque de 5,77m. Le recordman de Belgique a été devancé par les Américains Sam Kendricks (5,82m) et Christopher Nielsen (5,82m).