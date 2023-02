À Boston, Robin Hendrix s’empare du record de Belgique du 5.000m en salle que détenait Emiel Puttemans depuis 1976 !

Profitant d’une course rapide et d’un bel état de forme, l’athlète de 28 ans a signé un chrono de 13:17.65 qui constitue la nouvelle référence nationale. Mission accomplie donc pour Robin Hendrix, qui a terminé troisième de la course derrière Athanas Kioko (13:09.37) et Amon Kemboi (13:15.38).

Le 27 janvier dernier, l’athlète entraîné par Tim Moriau avait déjà réussi, sur 3.000m, le minimum pour les championnats d’Europe en salle d’Istanbul grâce à un chrono de 7:40.53, le troisième de l’histoire pour un athlète belge.

Toujours à Boston, on notera enfin que Thomas Vanoppen a signé un chrono de 3:54.85 sur le Mile, pas loin du tout du record de Belgique détenu depuis 1997 par Christophe Impens en 3:54.13.

