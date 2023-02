Pour sa première course depuis cinq mois, le Bruxellois, au couloir 5, va se frotter à une très forte opposition incarnée par le champion olympique et double champion du monde du 400m haies, Karsten Warholm, au couloir 6. Le Norvégien, qui est par ailleurs le champion du monde 2019 du 400m indoor et le deuxième performeur européen de l’histoire (45.05), possède actuellement la deuxième performance mondiale de l’année avec un chrono 45.31.

Dylan Borlée, dont le record personnel est de 46.25, chrono réalisé lorsqu’il a décroché la médaille d’argent à l’Euro 2015 à Prague, tentera surtout s’inscrire dans le sillage des deux Belges les plus rapides de l’année, Alexander Doom (46.06, qui sera placé dans la série B) et Julien Watrin (46.47).

”Dylan est dans la forme de sa vie et je lui ai dit qu’il serait dommage de ne pas en profiter”, explique son papa et entraîneur, Jacques Borlée. “Maintenant je sais aussi que la première course est toujours un peu difficile pour lui, il a besoin de se mettre dans le rythme et la salle n’est pas vraiment faite pour son grand gabarit. Mais, je le répète, il est vraiment très bien pour le moment.”

Kylie Lambert (400m), Eliott Crestan (800m), Ismaël Debjani (3.000m) et Ben Broeders (saut à la perche) figurent parmi les autres athlètes belges engagés dans le programme principal du meeting.

