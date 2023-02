Les couples dans le sport belge (5/5), Tia Hellebaut et Wim Vandeven : “Toujours vu ça comme un avantage”

La voix n’a pas changé. Le débit de paroles est toujours aussi rapide et spontané. Au téléphone, on reconnaît tout de suite Tia Hellebaut. La championne olympique de Pékin suit toujours avec autant d’assiduité le sport de haut niveau. Il faut dire que Wim Vandeven, qu’elle a épousé en 2014, entraîne toujours. C’est ensemble que l’Anversoise et son coach ont écrit...

Cet article est réservé aux abonnés Profitez de notre offre du moment et accédez à tous nos articles en illimité Déjà abonné ?Connectez-vous