Aux championnats de Belgique en salle, Eliott Crestan marque son territoire sur 800m : “Je tenais à cette médaille d’or”

À Gand, Eliott Crestan remporte son duel avec Tibo De Smet et s’empare du titre de champion de Belgique sur 800m #athlétisme pic.twitter.com/BZaFXgNSHJ — Laurent Monbaillu (@LaurentM77) February 19, 2023

”L’été dernier, je n’avais pas pu défendre mon titre en extérieur et je tenais à retrouver la médaille d’or lors de ce rendez-vous”, explique Eliott Crestan. “Tactiquement je ne voulais pas traîner à l’arrière et me faire piéger. Tibo a fait un truc de fou cette année et on savait que cela allait se jouer entre nous. J’ai fait un très bon 200 derniers mètres, je suis content. Le finish est là, c’est de bon augure pour les championnats d’Europe. Cela montre que je suis en forme et que je peux être ambitieux à Istanbul. Une finale sera le premier objectif et à partir de là, on pourra rêver d’une médaille.”

”Je suis parti d’un peu trop loin”, concédait, de son côté, Tibo De Smet, qui a vu Aurèle Vandeputte se poster entre Crestan et lui dès le départ. “Eliott a eu raison de prendre l’initiative. Il vaut mieux commettre une erreur tactique ici qu’à Istanbul où j’espère, moi aussi, courir la finale.”

Rosius devant Nkansa

Autre temps fort de l'après-midi, la victoire lors du 60m féminin est revenue à Rani Rosius. La Limbourgeoise a amélioré son record personnel de trois centièmes en finale, s'imposant en 7.20 devant Delphine Nkansa, qui a signé un chrono de 7.28 après avoir été plus vite en séries (7.24).

Un beau record personnel pour Rani Rosius.

Rani Rosius reprend la deuxième place à sa rivale dans la hiérarchie des meilleures sprinteuses belges de l'histoire, à bonne distance de Kim Gevaert (7.04).

Rani Rosius remporte la finale du 60m aux championnats de Belgique en salle (7.20) et passe devant Delphine Nkansa (2e en 7.28) dans la hiérarchie nationale #athlétisme pic.twitter.com/c91bgWiqmw — Laurent Monbaillu (@LaurentM77) February 19, 2023

Record pour Boumkwo

Jolien Boumkwo s’est, elle aussi, illustrée en améliorant le record de Belgique du lancer du poids pour la troisième fois consécutive cette saison avec un jet à 17,87m. C’est 63cm de mieux que son lancer du 4 février dernier à l’Ifam. Le minimum pour les championnats d’Europe était fixé à 18,60m.

Encore un record de Belgique pour Jolien Boumkwo !

Déception en revanche pour Anne Zagré qui, après avoir réalisé un chrono de 8.39 en séries du 60m haies, a payé au prix fort une erreur technique, laissant s’échapper le titre sur abandon.

À la hauteur, Thomas Carmoy a franchi 2,20m, suffisant pour remporter le titre de champion de Belgique, mais sans réussir à passer 2,5m ensuite.