Pas d'Euro en salle pour les Belgian Cheetahs, battues par chaos

Naomi Van den Broeck remporte le titre national indoor sur 400m en 52.89. Camille Laus (53.01) et Hanne Claes (53.03) complètent le podium devant Helena Ponette (53.23).

"J'espérais descendre sous les 53 secondes ! grimaçait la révélation 2022. J'ai été gênée mais c'est le désavantage d'être avec des filles qui sont du même niveau dans la même course. Je pense que cela nous coûte une place à l'Euro. Avant la course, on avait entendu qu'il fallait se surpasser pour récupérer une place parmi les trois pays qualifiés au temps. Mentalement, ce n'était pas l'idéal."

"On attendait bien plus de cette course qui était loin d'être idéale. C'est dommage de rater l'Euro à cause de cela, souffle Hanne Claes. Êtres réparties dans deux séries différentes, pour faire de la place à Helena, aurait été préférable. Mais le règlement est le règlement."

guillement Avec le recul, je me dis que je n'aurais peut-être pas dû m'aligner sur 400m mais plutôt sur 800m.

"Cette règle d'addition des chronos individuels nous désavantage vraiment parce qu'on est plus fortes en relais qu'individuellement, souligne Camille Laus. Les équipes devant nous ne sont pas plus fortes, on les bat à chaque fois. Personnellement, j'ai hésité à m'aligner sur 800 m. Mais je me suis dit qu'on allait peut-être toutes faire 52 secondes, je ne voulais pas manquer ça. Avec le recul, je n'aurais peut-être pas dû le faire, cela aurait moins gêné les autres. J'ai hésité à passer au rabattement mais on m'a toujours dit que dans le doute, il fallait y aller. Au final, on perd des dixièmes là, c'est frustrant !"

À l'issue de son quatrième titre national depuis l'été 2021, Naomi van den Broeck ne cachait pas sa déception non plus. "Je pense qu'il y avait beaucoup de pression, tout le monde se savait en forme et avait envie de bien faire. C'était une bataille de Cheetahs ! Je savais que ce serait le chaos après 200 m, et ce fut le cas. Au rabattement, tout le monde voulait être devant. Mais cela a eu un impact sur les chronos."

guillement Je suis plus déçue que fâchée. On est à un niveau où on doit être dans les six meilleurs pays européens.

"Avant cette journée, je m'attendais à tout sauf à ça, se désole Carole Bam, la coach nationale. En voyant les chronos tomber au fil des week-ends, j'avais bon espoir d'aller à Istanbul. Je pensais que les filles iraient encore plus vite. Mais elles se sont mis la pression, je ne sais pas pourquoi. Je le sentais à l'échauffement, et personne ne s'est vraiment lâché. Je suis plus déçue que fâchée. On est à un niveau où on doit être dans les six meilleurs pays européens."

C'est pourtant l'Irlande, la République tchèque et l'Italie qui, profitant de leurs bons résultats ce week-end, accompagneront les Pays-Bas, la Pologne et la Grande-Bretagne, les trois pays montés sur le podium à l'occasion des championnats d'Europe de Munich l'été dernier.

Si la sélection officielle pour l'Euro n'est pas encore connue, aucune nouvelle qualification n'a été enregistrée ce dimanche. On pointera tout de même la victoire de Rani Rosius sur Delphine Nkansa grâce à un nouveau record porté à 7.20 sur 60 m (contre 7.28 à sa rivale) et celle d'Eliott Crestan, qui vient de devancer Tibo De Smet pour la deuxième fois sur 800 m. "Je tenais à m'imposer !" sourit le Namurois, vainqueur d'une course tactique qu'il a menée à sa guise (1:49.26).

On retiendra enfin le troisième record de Belgique consécutif de Jolien Boumkwo au poids (17,87 m) et celui réussi par Imke Vervaet, désormais plus rapide qu’Hanna Mariën sur 200 m (23.26).

