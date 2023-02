Malgré les séismes, l'Euro d'athlétisme en salle devrait bien se dérouler en Turquie

Kessing est membre du conseil d'European Athletics, l'instance européenne. L'Euro d'athlétisme en salle est programmé du 2 au 5 mars.

Le tremblement de terre a touché le sud de la Turquie et le nord de la Syrie le 6 février. Plus de 40.000 personnes sont mortes rien qu'en Turquie, et plusieurs milliers d'autres en Syrie.