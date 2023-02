On y retrouve, d’une part, 15 athlètes qui ont réussi les critères de qualification (Cynthia Bolingo, la 16e qualifiée, a malheureusement dû renoncer tandis que Kevin Borlée, lui, ne se produira pas sur 400m mais uniquement avec le relais) et, d’autre part, les 7 individualités qui se sont qualifiées via le ranking mondial.

Les noms des heureux élus, dans cette dernière catégorie, sont ceux de Camille Laus et Helena Ponette (400m), Lisa Rooms (3000m), Anne Zagré (60m haies), Jolien Boumkwo (poids), Isaac Kimeli (3000m) et Thomas Carmoy (hauteur).

Par ailleurs, la composition de notre seule équipe présente à Istanbul, celle du relais 4x400m hommes, a également été précisée. Les noms de Kevin Borlée, Dylan Borlée, Alexander Doom, Julien Watrin et Christian Iguacel ont été retenus.

La sélection belge

> Hommes (15)

400m : Alexander Doom, Julien Watrin.

800m : Tibo De Smet, Eliott Crestan, Aurèle Vandeputte.

1.500m : Ismaël Debjani.

3.000m : Robin Hendrix, John Heymans, Isaac Kimeli (q).

60m h. : Michael Obasuyi.

Hauteur : Thomas Carmoy (q).

Perche : Ben Broeders.

Relais 4x400m : Kevin Borlée, Dylan Borlée, Alexander Doom, Julien Watrin, Christian Iguacel.

> Femmes (9)

60m : Rani Rosius, Delphine Nkansa.

400m : Camille Laus (q), Helena Ponette (q).

3.000m : Lisa Rooms (q).

60m h. : Anne Zagré (q).

Poids : Jolien Boumkwo (q).

Pentathlon : Nafi Thiam, Noor Vidts.

(q) = qualifié(e) via le ranking

À lire aussi