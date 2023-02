Championnats de Belgique de cross-country: Lisa Rooms devance Chloé Herbiet et Juliette Thomas à Laeken

"Je suis très heureuse, la course est restée fermée assez longtemps mais il fallait tenir compte du vent sur le parcours, explique Lisa Rooms, qui succède à Mieke Gorissen en tant que championne de Belgique. Je savais que je pouvais finir vite si c’était nécessaire et disons que c’est la carte que j’ai tirée ce dimanche."

Ayant concédé un retard de 12 secondes, Chloé Herbiet, de son côté, pouvait se satisfaire de sa deuxième place à l'issue des 9 kilomètres. "Bien sûr, j’avais le titre national dans un coin de la tête mais je suis déjà super contente d’avoir pu rivaliser avec Lisa aussi longtemps. La deuxième place, cela me va très bien ! D’autant qu’il n’est pas facile de combiner mon travail (Ndlr : elle est sage-femme de profession) et les entraînements. Mais c’est ma passion et j’y arrive !"

Une deuxième athlète francophone a réussi à se hisser sur le podium des championnats de Belgique : Juliette Thomas, de Dampicourt, en effet pris une très belle troisième place à l’issue d’une course bien gérée. "Je venais ici pour un top 5 mais quand j’ai vu que le podium était accessible, j’ai décidé de tenter ma chance et cela a bien fonctionné. Je suis très contente !"

Victoria Warpy et Sofie Van Acoom se sont classées respectivement quatrième et cinquième de la course.