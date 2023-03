"Le tremblement de terre plane indéniablement comme une ombre sur ces championnats d'Europe", a déclaré le président d'European Athletics, le Bulgare Dobromir Karamarinov, lors d'un point-presse organisé jeudi après-midi avant le début de l'Euro indoor. "Toutes nos pensées vont vers nos amis turcs touchés par cette grande tragédie. Mais nous ferons de notre mieux pour que l'Euro soit un succès, en hommage aux nombreuses victimes". Faire de cet Euro un grand cru en hommage aux victimes, c'est aussi le message de Femke Bol et Kevin Mayer, présents au point-presse de jeudi. "C'est une terrible tragédie et nous offrons tout notre soutien aux personnes touchées", a déclaré Mayer. "Nous leur devons d'essayer de faire tout notre possible pour obtenir de bons résultats". Etant donné les circonstances, les cérémonies et événements annexes seront réduits au minimum cette année. Pour chaque billet vendu, la fédération européenne d'athlétisme versera 1 euro aux services d'aide aux victimes".

