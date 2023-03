Euro en salle d’Istanbul, Ismaël Debjani passe en finale du 1500m : “Je peux être fier, j’aurais pu être en burn-out avec ce que j’ai vécu”

”C’est grâce à ma sœur qui, depuis la tribune, m’a crié que j’étais dernier et qu’il fallait que je relance. Elle pensait sans doute que je ne l’avais pas remarqué !” se marre Ismaël Debjani qui, hormis un coup de spike sur la main, s’est sorti sans trop de casse d’une course particulièrement chaotique, surtout dans sa deuxième partie.

”C’était une vraie bagarre d’hommes”, reprend l’athlète de 32 ans, qui n’a pas manqué de remercier aussi Tim Moriau, qui le coache pendant ces championnats en l’absence de Rik Didden. “Quand on a vu que la série précédente était très lente, tout le monde s’est regardé et je savais que certains allaient envoyer. Je sis très fier de ne pas être tombé ! Et quand ça a vraiment accéléré, deux concurrents devant moi se sont poussés, et j’ai reculé d’un mètre. Je suis aussi très fier de moi parce que je suis resté calme, confiant. Je me suis dit : tu vas le faire. Je voyais que les autres étaient limite, j’ai essayé plusieurs fois de passer et quand je les ai vus regarder à droite, je me doutais que ça allait s’ouvrir à l’intérieur. Ça a fonctionné mais le Polonais a fermé la porte dans la dernière ligne droite, il n’a pas été très fair-play. Je lui ai crié de se pousser mais il s’est déporté encore plus vers moi.”

Le Carolo a dû batailler jusque dans les derniers mètres.

Cette première finale de sa carrière lors de championnats en salle représente beaucoup pour Ismaël Debjani, dont les derniers mois n’ont pas été faciles à vivre. Contraint de troquer son contrat professionnel à temps plein contre un mi-temps à l’issue de la saison passée, il s’est aussi engagé dans un bras de fer avec l’autorité sportive francophone au sujet de la signature d’une convention qu’il ne souhaitait pas signer.

”Je pense que je peux être fier de moi parce que j’aurais pu être en burn-out avec tout ce que j’ai vécu. C’était très dur, même à l’échauffement, j’y pensais. Mon histoire n’est réglée que depuis le 13 février et au final j’ai abandonné la bataille parce que ce n’était plus possible. Oui, j’ai signé sur conseil de mon avocat. Je préfère être serein et m’entraîner.”

Et si son âge lui a été reproché au cours des discussions relatives à son contrat, Ismaël Debjani remet aujourd’hui les pendules à l’heure. “Pour eux, je suis has been ! Mais j’ai montré qu’un papy de presque 33 ans pouvait encore aller en finale. Par ailleurs, c’est triste aussi de ne pas voir des jeunes ici.”

Place désormais à la récupération et à la finale. “J’espère bien dormir et je suis curieux de voir si je serai frais. Mes plans d’entraînement ne ressemblent plus du tout à ce que je connaissais, je ne fais pas grand-chose par rapport à avant, mais ça porte ses fruits. Je suis content !”

À lire aussi