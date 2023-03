Euro en salle d’Istanbul : Helena Ponette qualifiée pour les demi-finales du 400m, Camille Laus première éliminée au temps

”Je voulais partir vite et maintenir ensuite mon niveau derrière les filles les plus rapides et cela a bien fonctionné, sourit Helena Ponette. C’est une belle amélioration de mon record. Je vais tâcher de bien récupérer pour ce soir. L’enchaînement ? J’ai déjà bien couru à l’Ifam sur 400m puis sur 300m lors de la même journée, alors cela peut bien se passer. Je serai aussi beaucoup moins nerveuse ce soir.”

La qualification d’Helena Ponette a malheureusement coïncidé avec l’élimination de Camille Laus qui, dans la troisième série, avait signé, derrière la Néerlandaise Klaver (52.72) et l’Italienne Mangione (52.99), un chrono de 53.10 assez éloigné de son record (52.38).

Je suis contente pour Helena, elle prend de l'expérience et c'est positif pour le relais 4x400m aussi...

”Honnêtement, c’est mérité dans le sens où mon chrono n’est pas digne d’une demi-finale, reconnaît la Tournaisienne. La préparation, avec des 800m où je me suis bien amusée et qui m’aide vraiment à trouver du relâchement, avait été un peu différente cet hiver et ma présence ici constituait un bonus. Il est clair que j’aurais voulu passer au moins le cap des séries mais ce n’était pas le gros objectif de la saison. Je pense que la gestion de course n’a pas été bonne aujourd’hui : je n’ai pas démarré assez vite et je tente de revenir sur Alice (Mangione), avec qui je me suis entraînée en Afrique du Sud en janvier, mais il m’a manqué un petit quelque chose.”

Camille Laus se félicite en tout cas sincèrement pour Helena Ponette. “Ce n’est pas une surprise pour moi de la retrouver là, je savais qu’elle valait un petit 52 secondes. Elle termine bien ses courses et je me doutais qu’elle ferait un bon chrono. Je suis contente pour Helena, elle prend de l’expérience et c’est positif pour le relais 4x400m aussi de voir une jeune athlète comme elle monte en puissance”

