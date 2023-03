Ce matin, le Roularien a pris la deuxième place de la deuxième série dans le même chrono que l’Espagnol Iñaki Cañal (46.26), qu’il a dû laisser passer au rabattement avant de le remonter en fin de course. Il s’agit du troisième chrono de la carrière de Doom qui possède un record personnel à 46.06.

Un peu plus tard, dans une cinquième série relevée, Julien Watrin a, lui, remporté sa course en 46.41, se permettant même de couper son effort un peu avant la fin. Troisième au rabattement, le Gaumais a produit son effort dans la ligne droite opposée pour déborder le Néerlandais Bonevacia (46.87) et le Suisse Petruccciani (47.32) et s’assurer de la première place, tout en contrôle.

“Je suis un peu étonné moi-même ! commente Julien. Pas de la facilité avec laquelle je suis passé devant mais j’avais une des deux pires séries, avec des multimédaillés, des athlètes d’expérience et qui ont été vite déjà cette année. Donc je m’étais que ça allait être difficile, surtout au couloir 3 où je n’ai pas la même aisance qu’à l’extérieur. J’appréhendais un peu la course mais tout s’est bien passé ! Dans ma tête, je ne me suis pas fixé un schéma de course bien précis mais c’est un peu le plus mauvais scénario qui s’est produit. Il fallait être dans le bon timing pour dépasser aux 250 mètres, être bien sur ses appuis mais je l’étais. Les jambes étaient là “

Avant de s’en aller récupérer, Julien Watrin ajoutait encore : “Il ne faut pas crier victoire trop vite, la demi-finale va être difficile aussi. Mais je pense que je peux faire un beau chrono…”

Derrière le Norvégien Karsten Warholm, il y aura en tout cas un beau coup à jouer en cas de qualification pour la finale…

